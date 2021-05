Long An: Trộm xe máy 'xịn' đem bán giá phế liệu

Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước (Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Bi (20 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ) và Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi, ngụ ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, cùng H.Cần Đước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Đây là 2 bị can chuyên trộm xe máy của người dân địa phương.