An Giang: Hai anh em đột nhập nhà kho gia đình trộm xe khách gửi

Chiều 30.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Phú, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thiện Nhân (21 tuổi) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Khoa (em ruột Nhân, 17 tuổi, cùng trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, H.Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm xe.