Công an thông tin vụ trộm 'khủng' xảy ra ở nhà nguyên Giám đốc Sở GT-VT Trà Vinh

Sáng 8.5, đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, chủ trì tổ chức buổi Họp báo thông tin về việc phá án nhanh đối với vụ trộm "khủng" với tài sản mất trộm gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD xảy ra tại một căn biệt thự ở khóm 3, P.6, TP.Trà Vinh.

Quang cảnh buổi họp báo ẢNH: B.B

Theo đại tá Vũ Hoài Bắc, đây vụ trộm cắp có tài sản bị trộm cắp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghi phạm gây án rất liều lĩnh, thủ đoạn chuyên nghiệp.

Vụ trộm "khủng"

Tại buổi họp báo, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết sau khi nhận trình báo tố giác tội phạm của ông Phan Thanh Sơn (ngụ Khóm 3, P.6, TP.Trà Vinh) vào chiều 3.5, lực lượng công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương vào cuộc. Vì thông tin từ hiện trường rất ít nên phải xin ý kiến và được đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đồng ý xác lập ban chuyên án để trong thời gian sớm nhất có thể phá vụ án này.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành sàng lọc hơn 100 người thường trú trong và ngoài tỉnh. Đến sáng 6.5, Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ để phá án và trưa cùng ngày, khi Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ Khóm 3, P.7, TP Trà Vinh) chuẩn bị trốn khỏi địa phương thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt tại nhà cùng với 1 số tang vật còn lại của vụ trộm.

Bán vàng, đổi đôla Mỹ để mua vàng trang sức... tặng nhiều người

Theo đại tá Phan Thanh Quân, lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ được 60 lượng vàng SJC tại nhà Tuấn. Phần tài sản chênh lệch so với trình báo của nguyên giám đốc Sở GT-VT Trà Vinh vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh với nghi phạm à truy tìm dấu vết, đường đi của các tài sản bị mất.

Đại tá Phan Thanh Quân thông tin chi tiết về quá trình phá án ẢNH: B.B

“Đối tượng Sơn Thanh Tuấn nghiện ma túy rất nặng. Từ lúc bị bắt đến giờ, đối tượng vẫn chưa ở trạng thái tỉnh táo, bình thường. Song, đối tượng khai là đã có đi đổi đôla Mỹ và bán vàng lấy tiền VNĐ để tiêu xài và mua lại vàng trang sức tặng cho một số người làm quà. Về đồng phạm thì chúng tôi khẳng định rằng không có, chỉ một mình đối tượng Tuấn gây án. Trước khi lấy cây xà beng tại nhà ông Sơn để cạy két sắt, Tuấn đã mở tủ lạnh ra uống liên tục 3 hộp sữa để lấy sức. Khi bị mất trộm, người bị hại là ông Phan Thanh Sơn đang dự tiệc”, đại tá Phan Thanh Quân nói.

Theo đại tá Quân, Sơn Thanh Tuấn có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án trộm cắp tài sản và một vụ hiếp dâm. Tuấn rất thường xuyên chạy xe đạp đi rảo tìm sơ hở để trộm cắp vặt trên địa bàn TP.Trà Vinh và một số khu vực lân cận. Sơn Thanh Tuấn có thói quen trộm vào buổi chiều, thông thường Tuấn đi bằng xe đạp và không chuẩn bị dụng cụ hay điều nghiên đối tượng trước khi ra tay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Sơn Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật về hành vi " Trộm cắp tài sản ". Nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và phù hợp với thông tin, hiện trường xảy ra vụ án.

Ban chuyên án nhận khen thưởng nóng từ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng nóng cho Ban chuyên án vì thành tích phá án nhanh vụ trộm "khủng" này.