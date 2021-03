An Giang: Chán cảnh nghiện ma túy, một phụ nữ tự gọi báo công an đến bắt

Chiều 29.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.An Phú (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (38 tuổi, trú ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, H.An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Vân Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16.3, sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Nguyễn Thị Cẩm Vân tự gọi điện thoại đến Công an T.T.Long Bình khai nhận việc bản thân đang tàng trữ ma túy đá và nhờ công an đến nhà bắt mình.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an H.An Phú đến nhà Vân kiểm tra. Khi gặp công an, Vân tự nguyện mang 3 bọc ni lông bên trong chứa ma túy, với tổng trọng lượng hơn 7,3 gam, giao nộp công an.

Tại cơ quan công an, Vân khai nhận đã nhờ người khác mua số ma túy trên với giá 9 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Gần đây, Vân không muốn tiếp tục sử dụng ma túy cũng như mua bán ma túy nữa nên gọi công an tự thú, giao nộp số ma túy đang giữ.

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Vân là đối tượng nghiện ma túy mà địa phương đang quản lý. Tại cơ quan công an vào thời điểm bị bắt giữ, Vân có biểu hiện “ngáo đá”. Hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đang được Công an H.An Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.