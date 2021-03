Kiên Giang: Bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đưa 23 người qua biên giới trái phép

Chiều 23.3, trung tá Nguyễn Phương Thanh, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (TP.Phú Quốc, Kiên Giang ), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ; đồng thời bàn giao 5 đối tượng cho công an tiếp tục điều tra về hành vi đưa người qua biên giới trái phép.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14.3, tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới tuần tra, kiểm soát, phát hiện tàu kéo không số hiệu từ Bãi Xếp (P.An Thới, TP.Phú Quốc) đi thẳng theo hướng về Campuchia nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra nhưng tàu bỏ chạy. Sau khi truy đuổi, tổ công tác tiếp cận được tàu và yêu dừng lại để kiểm tra và phát hiện trên tàu có 23 người quốc tịch Việt Nam (đều là nam).

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường vượt biên sang Campuchia. Lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới xác định và bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đậu (61 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang), Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ H.Cần Đước, Long An), Phạm Văn Phú (46 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, Long An), Vũ Văn Trường (33 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ Nam Định) là chủ mưu và tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.

Đồng thời, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, làm văn bản đề nghị Viện KSND TP.Phú Quốc ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang. Ngày 20.3, Viện KSND TP.Phú Quốc ra quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Đến 17 giờ ngày 22.3, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đã bàn giao 5 đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng các đối tượng còn lại Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.