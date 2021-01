Tham tiền nên đưa người vượt biên sang Campuchia làm casino, bị phạt 15 triệu

Liêm Điêm và Mol Đa Rô Ảnh: Ngọc Hà Ngày 8.1, liên quan đến nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia bị phát hiện, Công an xã Tân Hà, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng/người đối với Liêm Điêm (20 tuổi) và Mol Đa Rô (17 tuổi, cùng ngụ ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, H.Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép

Còn Đào Thị Thu H. (23 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình), Lê Minh T. (26 tuổi), Nguyễn Văn T. (27 tuổi), Trần Tiến Th. (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai), Hồ Sỹ D. (27 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị xử lý về hành vi tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 7.1, Công an xã Tân Hà phát hiện có 5 người gồm 4 nam, 1 nữ từ địa phương khác đến có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép. Công an xã đã báo cáo vụ việc cho công an huyện triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tại khu vực vành đai biên giới khu vực rẫy cao su thuộc ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, Công an phát hiện, bắt quả tang Liêm Điêm và Mol Đa Rô đang chuẩn bị đưa 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 7 người liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận, 5 người Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích đi làm việc cho một casino. Nhóm người này tập hợp tại TP.HCM rồi đón xe khách đi đến bến xe xã Tân Hà, H.Tân Châu rồi ngồi chờ trong quán cà phê để có người đến rước đưa qua Campuchia

Riêng Liêm Điêm và Mol Đa Rô thì được một người bạn người Campuchia tên Khên thuê chở 5 người khách trên với giá 100.000 đồng/người đến khu vực giáp với biên giới Campuchia để Khên đưa qua Campuchia. Khi cả 2 điều khiển 2 xe máy đưa 5 người chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia thì bị công an bắt giữ.