Xem nhanh 12h: Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị 28-29 năm tù | Miền Trung mưa lũ, sạt lở phức tạp

Tình hình mưa lũ phức tạp ở miền Trung

Nhiều giờ qua, lượng mưa đột biến đã xuất hiện ở dãy Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ghi nhận lượng mưa lên đến hơn 710 mm. Nơi đây cũng đang được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trong thời gian tới.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tính đến đêm hôm qua (24.11) khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Trong đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục nhà dân ở thị xã Đức Phổ bị nước lũ gây ngập chìm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn.

Sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng ở huyện miền núi tỉnh Bình Định

Còn tại Quảng Nam, tối qua (24.11), ông Hồ Văn Níp (Chủ tịch UBND xã Trà Tập, ở huyện Nam Trà My) cho hay chiều cùng ngày, một vụ sạt lở đất xảy ra tại điểm trường này sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Điểm trường Răng Chuỗi vừa khánh thành vào tháng 9 vừa qua với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỉ đồng do các nhà hảo tâm tài trợ, có 35 học sinh mầm non và tiểu học. Trường vừa đưa vào sử dụng thay thế điểm trường tạm vốn đã xuống cấp. Tuy nhiên đến nay do sạt lở nên học sinh lại được di dời về học lại ở điểm trường cũ.

Sạt lở làm sập một mảng tường lớn ẢNH: C.X

Vụ tung tin “chi 1,8 tỉ để có suất chèo ghe, đạp xích lô Hội An”: Các bên liên quan nói gì?

Hình ảnh những chiếc xích lô hay những chiếc ghe trên dòng sông Hoài thơ mộng ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) được nhắc đến nhiều trong một số bài báo và trên cả các trang mạng xã hội. Nguyên do là từ một video của một Facebooker với thông tin "để có suất chèo ghe, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã bác bỏ thông tin này và khẳng định là thông tin sai sự thật. Trong ngày 24.11.2024, ông Phan Phước Tùng (là Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô Hội An) và ông Lê Vương (là Phó giám đốc Hợp tác xã ghe bơi du lịch sông Hoài) đã có những trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề này.

Nhân viên nhà ga metro "tự tin và sẵn sàng" phục vụ an toàn hành khách

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên) dần trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân TP.HCM. Nhưng không chỉ là một công trình, tuyến metro này còn là biểu tượng của hy vọng về một tương lai giao thông hiện đại và thuận tiện hơn.

Dự kiến metro số 1 sẽ chính thức vận hành thương mại vào ngày 22.12 tới đây, khi ngày vận hành chính thức đã gần kề, người dân thành phố đang đếm ngược từng ngày để được trải nghiệm một giấc mơ đã chờ đợi suốt hơn một thập kỷ. Và những nhân viên tại một số nhà ga trên tuyến này cũng đã sẵn sàng phục vụ an toàn cho hành khách.

