Quảng Ngãi: Hàng chục nhà dân chìm trong biển nước, chủ động cho học sinh nghỉ học

70 ngôi nhà ngập sâu trong nước

Ngày 24.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại P.Phổ Minh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), nước sông Trà Câu dâng cao từ đêm 23.11 cho đến nay đã làm cho khoảng 70 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ. Vì vậy chính quyền P.Phổ Minh túc trực lực lượng và thuyền cứu hộ để di dời dân kịp thời.

Nhà dân ở P.Phổ Minh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) chìm trong biển nước ẢNH: CTV

Ngay trong đêm 23.11, nước sông Trà Câu đã tràn vào tổ dân phố 1, P.Phổ Minh, gây ngập nhà dân từ 30 - 60 cm, nhà ven sông ngập hơn 1 m. Chính quyền P.Phổ Minh phải dùng xuồng cứu hộ đưa 4 hộ gia đình bị ngập trong nước lũ đến vùng an toàn.

Bà Phan Thị Chín (ở tổ dân phố 1, P.Phổ Minh) cho biết, từ đêm 23.11 đến trưa 24.11, nước lũ dâng ngập giữa nhà. Do nước lên nhanh, chính quyền P.Phổ Minh đã cho người đến đưa bà ra khỏi nhà, đi trú ở nơi khác. "Lũ năm nay lên nhanh và nặng hơn cơn lũ năm 2013", bà Chín nói.

Di dời người dân vùng bị ngập lũ đến nơi an toàn ẢNH: CTV

Ông Lê Duy Bảo, Chủ tịch UBND P.Phổ Minh cho hay, nước lũ sông Trà Câu dâng cao, ngoài việc gây ngập nhà, còn làm bờ kè sông Trà Câu sạt lở khoảng 15 m, bờ sông cũng có nhiều đoạn bị nước lũ làm sạt lở, một số tuyến đường bê tông đang ngập, tràn bờ làm sạt mái taluy…

Theo ông Trần Ngọc Sang, Phó chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, sáng 24.11 mưa lớn vẫn diễn ra trên địa bàn nên nước lũ sông Trà Câu tiếp tục dâng cao, vùng trũng thấp của TX.Đức Phổ có nguy cơ gây ngập lụt nặng.

"UBND TX.Đức Phổ đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn theo dõi mưa lũ để thông báo cho người dân biết, có biện pháp phòng chống lũ và kịp thời hỗ trợ, di dời người dân vùng ngập lụt", ông Sang nói.

Lực lượng chức năng đi cứu hộ người dân trong vùng bị ngập lũ ẢNH: CTV

Còn ở H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), các xã: Hành Dũng, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông bị ngập trung bình từ 0,3 - 0,5 m (chủ yếu ngập đường giao thông). Tại các ngầm, tràn như: Thạch Nham, Sông Vệ, Hành Dũng - Hành Nhân vẫn đang tiếp tục bị ngập sâu, các lực lượng chức năng đã triển khai cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, làm hư hỏng 3 ngôi nhà của người dân ở xã Ba Giang và Ba Vinh (H.Ba Tơ), làm hư hỏng đập dâng suối Lế (ở H.Ba Tơ).

Trước tình hình mưa lớn, ngập lũ và nguy có bị sạt lở, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán di dời 16 hộ (34 nhân khẩu) ở vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, TX.Đức Phổ 15 hộ (30 nhân khẩu), H.Ba Tơ 1 hộ (4 nhân khẩu).

Gia súc được đưa đi tránh lũ ẢNH: CTV

Chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn

Ngày 24.11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng GD-ĐT, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó với mưa lũ.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, lũ các sông trong tỉnh đang lên, nhất là ở các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ. Để ứng phó với mưa, lũ gây nguy cơ ngập lụt, các cơ sở giáo dục cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với sạt lở núi, ngập lụt.

Chính quyền xã Hành Dũng (H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm người dân và phương tiện qua lại khu vực ngập nước ẢNH: CTV

Tuyến QL1, đoạn qua địa bàn TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị ngập trong nước ẢNH: H.P

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời cập nhật tình hình mưa, lũ tại địa phương để có chỉ đạo phù hợp, thông tin kịp thời cho giáo viên, học sinh, nhất là ở vùng ven sông, hạ lưu các hồ chứa, vùng trũng, vùng sạt lở để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn, mất an toàn, đi lại nguy hiểm; thông tin cho cha mẹ học sinh quản lý, đưa đón con an toàn. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động kiểm tra phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành, kho,… xác định vị trí an toàn để chứa hồ sơ, thiết bị, chủ động di chuyển cơ sở vật chất, thiết bị đến vị trí cao, đề phòng ngập nước do lũ lớn.