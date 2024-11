Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Quảng Ngãi và Bình Định

Chiều 24.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 22 - 24.11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Ba Điền 664 mm, Trà Thanh 650 mm, Ba Giang 458 mm, Ba Liên 471 mm, Hành Tín Tây 356 mm, Phổ Phong 419 mm, Đức Phong 270 mm, Hành Dũng 271 mm, Sơn Nham 298 mm. Mưa lớn đã gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại Quảng Ngãi ẢNH: CTV

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên. Trong đó, sông Trà Câu tại trạm Trà Câu trên mức báo động 3 là 0,17 m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ trên mức báo động 2 là 0,64 m.

Một số tuyến đường giao thông nông thôn tại P.Phổ Minh (TX.Đức Phổ) đã bị ngập khoảng 20 - 50 cm. Có 70 nhà dân ở tổ dân phố 1 bị nước tràn vào, các lực lượng chức năng đã tổ chức hỗ trợ di dời 4 nhà dân và 7 nhân khẩu. Nước lũ chảy xiết cũng đã làm hư hỏng một công trình kè ở sông Trà Câu (P.Phổ Minh) với chiều dài khoảng 15 m.

Sạt lở đường ở H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Khoảng 6 giờ ngày 24.11, tỉnh lộ 624 đoạn qua đèo Eo Chim, thuộc địa phận xã Thanh An (H.Minh Long, Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, với khối lượng hơn 45 m3. Điểm sạt lở đã gây ảnh hưởng giao thông từ xã Thanh An (H.Minh Long) đi xã Ba Điền (H.Ba Tơ) và ngược lại.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, chính quyền H.Minh Long đã đến kiểm tra hiện trường sạt lở, đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không lưu thông qua đoạn đường này.

Tỉnh lộ 624 đoạn qua đèo Eo Chim, thuộc xã Thanh An (H.Minh Long, Quảng Ngãi) bị sạt lở ẢNH: THỊ THOANG

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, ngập úng vùng trũng, thấp. Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức rà soát các khu dân cư có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Một tuyến đường ở H.An Lão (Bình Định) bị nước lũ chia cắt ẢNH: BÙI LONG THỂ

Cùng ngày, lãnh đạo UBND H.An Lão (Bình Định) cho biết, từ đêm 23 - 24.11, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 150 mm. Mưa lớn tạo áp lực nước khiến 13 điểm đường, cầu, tràn trên địa huyện bị ngập với tổng chiều dài khoảng 520 m. Ngoài ra, còn có 9 điểm sạt lở. Trong đó, có 4 điểm sạt lở đất gần nhà của 4 hộ dân tại các xã An Quang, An Vinh, An Nghĩa; có 5 điểm sạt lở đất, đá ở các tuyến đường với khoảng hơn 800 m3.

Sạt lở tuyến đường giao thông ở xã An Vinh (H.An Lão, Bình Định) ẢNH: CTV

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND H.An Lão cho biết, mưa lũ đang diễn biến phức tạp, ngoài tuyến đường từ xã An Hưng (H.An Lão) đi La Vuông (TX.Hoài Nhơn) bị sạt lở, còn nhiều tuyến đường khác đi các xã miền núi của huyện cũng bị ngập, sạt lở, chia cắt.

"Chúng tôi đang duy trì phương án ứng phó 4 tại chỗ, chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ để chốt trực các vùng nguy cơ, kịp thời xử lý các tình huống. Dự báo mưa vẫn tiếp diễn, nếu mưa thêm 10 ngày thì nguy cơ sạt lở địa bàn huyện rất cao", ông Lâm cho biết thêm.