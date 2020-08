Đột nhập vào hàng loạt nhà cao tầng, trộm cắp tài sản

Chiều 12.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhân (31 tuổi) và Châu Ngọc Mười (27 tuổi, cùng ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản