An Giang: Phá nhanh vụ án giết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu

Chiều 2.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án giết người xảy ra đêm 30.4 trên địa bàn H.Châu Thành để tiếp tục điều tra, xử lý. Nguyên nhân dẫn đến vụ án gây chết người là do 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn trong lúc nhậu chung quán.