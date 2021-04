Vụ giết người ở hẻm Lê Lâm, TP.Mỹ Tho: Khởi tố và điều tra 18 đối tượng

Giết người bằng súng

Liên quan vụ án xảy ra đêm 10.12.2020 tại hẻm Lê Lâm, P.6, TP.Mỹ Tho, ngày 30.4, thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, tạm giam 7 bị can về tội “gây rối trật tự công cộng” và 3 bị can về tội “ giết người ”; đồng thời, đã triệu tập, mời làm việc thêm 8 đối tượng liên quan.

Các băng nhóm giang hồ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lần lượt bị công an triệt xóa ẢNH: B.B

Vụ bắn nhau giữa 2 nhóm “giang hồ” như phim hành động ở hẻm Lê Lâm làm chết Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (29 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) vì bị trúng đạn vào đầu. Nạn nhân là con rể của một phó công an huyện ở Tiền Giang, cũng là một tay “anh chị có số má” cầm đầu một nhóm chuyên về cho vay nặng lãi, chơi ma túy tại TP.Mỹ Tho và các khu vực lân cận. Từ lâu, các băng nhóm này gây bất an cho cư dân địa phương.

Tiến hành điều tra vụ nổ súng ở hẻm Lê Lâm, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang thu giữ hàng chục vỏ đạn, 1 trái lựu đạn cùng nhiều hung khí. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an TP.Mỹ Tho tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an gồm: Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Trưởng công an P.6 và một cảnh sát khu vực để làm rõ trách nhiệm theo quy định vì để xảy ra vụ việc nổ súng, sử dụng ma túy trên địa bàn.

Súng "giang hồ" ở Tiền Giang sử dụng thanh trừ nhau ẢNH: B.B

“Trong quá trình điều tra, vụ án vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều người nên hiện chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin cho báo chí”, một lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang cho biết.

Liên quan đến 4 cán bộ công an đang bị đình chỉ công tác nói trên, vị đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho hay “vẫn đang xác minh, làm rõ”.

Mới đây, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao quyết định của Bộ Công an về việc luân chuyển thượng tá Lê Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự sang công tác ở bộ phận khác. Về việc điều động này, Công an tỉnh Tiền Giang không nêu quan điểm.

Các vụ án trọng điểm, hàng chục đối tượng bị xử lý

Theo Phòng tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu cuối măm 2020 đến nay, chỉ tính riêng một số vụ án hình sự “trọng điểm” mà dư luận quan tâm, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 37 bị can và tiếp tục làm việc 12 đối tượng khác có liên quan. Các vụ án trọng điểm gồm: Vụ giết người ở hẻm Lê Lâm; Vụ “gây rối trật tự công cộng” có sử dụng súng xảy ra vào rạng sáng 21.2 tại P.2, TP.Mỹ Tho; Vụ án “giết người và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán karaoke XO, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho; Vụ án “cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 18.3 tại P.5, TP. Mỹ Tho; Vụ án “giết người” xảy ra tại xã Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy do bác sĩ Lê Văn Ngưu, giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm khu vực Cai Lậy chủ mưu.

Vụ án Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu thuê giang hồ giết vợ trên QL1 là 1 trong các vụ án gây chấn động dư luận ở tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. ẢNH: B.B

Đặc biệt, vụ triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tàng trữ, sử dụng ma túy liên quan “Nhứt khùng” trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, tạm giam 4 bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 2 bị cam về tội “cố ý gây thương tích” và 1 bị can về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhưng bước đầu cho thấy tính chất côn đồ, manh động, phạm tội nhiều lần do nhiều đối tượng câu kết thực hiện. Qua kết quả đấu tranh, bắt giữ các đối tượng và điều tra mở rộng vụ án đã góp phần răn đe các đối tượng hình sự cộm cán các huyện phía Đông của tỉnh.

Theo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, kết quả điều tra, xử lý các đối tượng trong các vụ án trọng điểm nêu trên đã phần nào giải đáp được những lo lắng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Hiện, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục quyết liệt triển khai trấn áp tội phạm, áp dụng các biện pháp nghiệp nhằm vụ răn đe, trấn áp các đối tượng hình sự, cho vay lãi nặng có ý định sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn hoặc có ý đố xấu muốn gây rối trật tự tự trị an khu vực địa bàn trung tâm của tỉnh.

Nhiều đối tượng "giang hồ cộm cán" đã bị Công an phát hiện, xử lý. ẢNH: B.B