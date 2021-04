Tiền Giang: Bắt giám đốc bệnh viện liên quan vụ giết người do mâu thuẫn tình ái

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang , cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an H.Cái Bè, Cai Lậy và TX.Cai Lậy ( Tiền Giang ), tiến hành bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với: ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ P.1, TX.Cai Lậy, Giám đốc Bệnh viên đa khoa khu vực Cai Lậy); Huỳnh Đức Trọng (biệt danh Trọng Mát, 37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung, H.Cái Bè), Nguyễn Ngọc Hậu (biệt danh Hậu Mã Voi, 26 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Cư, H.Cái Bè) và Lê Quốc Đạt (biệt danh Hugo, 34 tuổi, ngụ KP.3, P.4, TX.Cai Lậy, là đối tượng đang bị bắt đi cai nghiện bắt buộc ở Tri Tôn – An Giang), để điều tra về hành vi “ giết người ”.

Kết quả khám xét, công an lập biên bản đã thu giữ một xe máy, tiền, quần áo, điện thoại và một số vật dụng của các đối tượng là chứng cứ có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Bác sĩ Ngưu tại thời điểm bị bắt. ẢNH: B.B

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11.3, Công an an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin xảy ra vụ án nghi vấn giết người trên QL1 (thuộc Ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy). Nạn nhân là chị Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Phú An, H.Cai Lậy) đang điều khiển xe máy chở theo một người nam lưu thông trên QL1 (hướng từ Cai Lậy về cầu Mỹ Thuận) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều, từ phía sau vượt lên dùng dao đâm vào vùng sườn bên trái. Sau đó chị Mười đã tử vong tại Bệnh viện trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Xuất phát từ ghen tuông

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Pháp y tỉnh Tiền Giang và Công an H.Cai Lậy, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án giết người.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án nên ông đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét và giao cho đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban với nhiệm vụ tập trung lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Qua thời gian điều tra, xét thấy có đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm. Từ 10 giờ 30 đến 23 giờ 30 ngày 8.4, đại tá Nguyễn Văn Lộc đã trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các H.Cái Bè, Cai Lậy và TX.Cai Lậy tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng nói trên.

Ngay sau bị bị bắt, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan đến vụ án giết người. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ sự ghen tuông tình ái và các đối tượng đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội, đồng thời đã có sự chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.