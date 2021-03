Vì sao 'giang hồ' đất Tiền Giang liên tục gây ra các vụ nổ súng ?

Nhiều vụ nổ súng gây bất an

"Mở màn" cho nhiều vụ nổ súng nghiêm trọng gây rúng động dư luận ở Tiền Giang gần đây phải kể đến vụ ở hẻm Lê Lâm (thuộc địa bàn KP.8, P.6, TP.Mỹ Tho) xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 10.12.2020.

Nhóm "giang hồ" Gò Công tàng trữ nhiều loại hung khí nguy hiểm, có cả súng và vật giống thuốc nổ, lựu đạn... ẢNH: B.B

Tiến hành điều tra vụ nổ súng ở hẻm Lê Lâm , cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang thu giữ hàng chục vỏ đạn, 1 trái lựu đạn cùng nhiều hung khí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an TP.Mỹ Tho tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an gồm Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Trưởng công an P.6 và một cảnh sát khu vực để làm rõ trách nhiệm theo quy định vì để xảy ra vụ việc nổ súng, sử dụng ma túy trên địa bàn.

Đến nay, vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận nói trên vẫn chưa có bị can nào bị khởi tố.

Trong khi dư luận ở TP.Mỹ Tho đang bàn tán, suy đoán về các cuộc "trả thù giữa các băng nhóm giang hồ” thì khoảng 1 giờ ngày 17.3, tại karaoke XO (xã Đạo Thạnh TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) lại xảy ra vụ nổ súng

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải "Bạch", 33 tuổi, trú tại P.2, TP.Mỹ Tho) đang hát karaoke thì Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều "Điên", 31 tuổi, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) đến quán tìm nhóm Hải "Bạch". Một lúc sau, mọi người ở quán nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Hải "Bạch" sau đó được phát hiện đã tử vong do trúng đạn ở ngực, còn Triều "Điên" và 2 người khác là Đinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ P.4), Nguyễn Tấn Quốc Anh (22 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, cùng TP.Mỹ Tho) bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu.

Người dân TP.Mỹ Tho thực sự bất an khi đặt câu hỏi "liệu 2 vụ nổ súng có liên hệ gì với nhau ?".

Vụ Hải "Bạch" bị bắn chết tại quán karaok XO đang gây chấn động dư luận TP.Mỹ Tho. ẢNH: B.B

Trong khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang quyết liệt điều tra các vụ án, thì khoảng 19 giờ ngày 18.3, tại khu vực gần ngã 3 đường Lý Thường Kiệt và đường Lê Văn Phẩm (thuộc địa bàn P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), người dân lại chứng kiến cảnh một nhóm thanh niên rượt đuổi đánh nhau, cùng tiếng súng. Khi Công an P.5 và Công an TP.Mỹ Tho có mặt, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin mà PV Thanh Niên có được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng đang đang tạm giữ Nguyễn Thành Ái, Lê Quốc Hải (cùng 20 tuổi) và Huỳnh Hoàng Thành (18 tuổi, cùng ngụ P.4, TP.Mỹ Tho); Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, cùng ngụ TP.HCM, tạm trú ở TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn cho gia đình bảo lãnh quản lý, giáo dục 3 nghi can có liên quan đến vụ án nổ súng do cả 3 đang trong độ tuổi vị thành niên. Đây là các nghi can tham gia vụ nổ súng giữa 2 nhóm “giang hồ nhí” xảy ra vào khuya 12.2, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Huỳnh Đức (TP.Mỹ Tho). Trong vụ việc trên, tại hiện trường, công an cũng thu giữ 4 vỏ đạn.

“Trùm giang hồ” Châu Thành (Tiền Giang) bị bắn chết tại Long An Ngày 24.3, đại tá Phạm Thanh Tâm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra vụ án Tô Nhựt Khanh (28 tuổi) cùng 5 đồng phạm giết Đào Quốc Liêu (48 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) Bị can Tô Nhựt Khanh là con trai của “đại gia Tuấn Cúc”, là “đại ca mới nổi” tại khu vực H.Châu Thành, Tiền Giang. Vì muốn “giành số má” nên đã cùng với đồng bọn tìm giết Đào Quốc Liêu (một đại ca lâu năm ở khu vực Châu Thành) khi Liêu đi xe máy trên QL 1, qua địa bàn TP.Tân An (Long An) hồi tháng 8.2020. Vụ nổ súng trên Quốc lộ 1 này đã gây chấn động dư luận trọng thời gian dài.

Tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đang phức tạp

Theo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, các vụ nổ súng nói trên là hết sức nghiêm trọng, đã khiến cho dư luận địa phương hoang mang. Điểm chung của các vụ án này là các đối tượng có mâu thuẫn từ trước, chứ không phải bộc phát nhất thời. Đa số các nghi can có tuổi đời rất trẻ, thậm nhiều đối tượng đang ở tuổi vị thành niên.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, các vụ án có tính chất nghiêm trọng xảy ra gần đây trên địa bàn TP.Mỹ Tho là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đối tượng cố tình gây rối trật tự công cộng, đua đòi ăn chơi, tụ tập băng nhóm thanh toán nhau theo khuynh hướng bạo lực.

Lực lượng phá án Công an tỉnh Tiền Giang đã liên tục lập công trong những ngày gần đây. ẢNH: B.B

Theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, qua 1 năm tập trung triệt phá tội phạm, các đơn vị và công an địa phương đã vận động, thu gom, thu giữ 28 khẩu súng quân dụng, 22 khẩu súng hơi, 149 khẩu súng tự chế, 31 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ, 81 công cụ hỗ trợ, 1.856 vũ khí thô sơ, 239 viên đạn quân dụng, 3 hộp tiếp đạn AK, 280 viên đạn khác, 0,5kg thuốc nổ TNT; 41 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn.

Công an Tiền Giang đã bắt và xử lý 162 vụ án với 262 đối tượng; khởi tố 13 vụ với 34 bị can; đang điều tra 56 vụ, 116 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 93 vụ với 112 đối tượng, thành tiền 567.258.000 đồng.

“Điểm sáng” trong công tác phá án gần nhất của Công an tỉnh Tiền Giang là triệt phá “sào huyệt” của nhóm “giang hồ Gò Công” do Ngô Thị Kim Cương, Trần Minh Sơn, Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây) cầm đầu.

Đây là những “tay anh chị” cầm đầu một băng nhóm “xã hội đen” tàng trữ súng lựu đạn , đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội gây bức xúc trong dư luận khu vực Gò Công trong thời gian dài.

Các nghi phạm này cùng đồng bọn đang bị điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích,...

Băng nhóm "giang hồ" ở Gò Công gây bất an trong nhân dân thời gian dài vừa bị Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá Ảnh: B.B

Theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân xảy ra các vụ nổ súng trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có liên quan đến tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ thông qua các trang mạng xã hội , dịch vụ bưu chính đang diễn biến phức tạp. Tình trạng này gây khó khăn trong công tác kiểm soát.

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi nhìn sâu vào hoàn cảnh của từng nghi can vị thành niên, nhận thấy đa số các em thiếu sự giám sát, quản lý, giáo dục của gia đình, bị tác động lôi kéo của phần tử xấu; bị ảnh hưởng của trào lưu xấu trên mạng xã hội, tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy, hoạt động tín dụng đen, đua xe…", một cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết.

Vị cán bộ điều tra này cũng cảnh báo về tình trạng "các đầu nậu giang hồ có số má ở địa phương đã huyễn hoặc suy nghĩ các em về sức mạnh vũ lực của băng nhóm".

Ngoài ra, theo Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc chưa nhiều vì cơ chế pháp luật ràng buộc phải vi phạm nhiều lần mới lập hồ sơ đề nghị đưa đi cải tạo được. Điều này khiến tính răn đe đối với các nhóm "giang hồ nhí" chưa đạt hiệu quả.