Tạm giữ hình sự Triều “điên” liên quan vụ nổ súng chết người ở Karaoke XO

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang , cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án nổ súng giết người ” xảy ra vào đêm 16.3 rạng sáng 17.3 tại quán karaoke XO (số 74-76 đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm chết 1 người và 3 người khác bị thương.

Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển đến Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn, giám sát theo quy định pháp luật.

Vụ nổ súng gây chết người ở quán Karaoke XO làm chấn động dư luận tỉnh Tiền Giang trong những ngày qua. ẢNH: B.B

Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 chiều 18.3, có 4 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án đã đến Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã làm việc với 7 đối tượng trong vụ án nổ súng ở quán karaoke XO gây chết người. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, chờ khởi tố bị can để điều tra về hành vi “giết người” đối với Trần Quang Quốc Bảo (thường gọi Bảo Em, 18 tuổi, ngụ P.3) và Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều "điên", 31 tuổi, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, cùng TP.Mỹ Tho). Cả 2 đang được điều trị thương tích tại bệnh viện.

5 đối tượng còn lại, sẽ tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bàng hoàng cảnh nổ súng bắn chết người ở quán karaoke XO

Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 1 giờ sáng 17.3, tại tầng 1 quán karaoke XO xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến nổ súng giữa 2 nhóm “ giang hồ có số má” ở TP.Mỹ Tho.

Sau vụ nổ súng, Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải "bạch", 32 tuổi, ngụ đường Nguyễn Huỳnh Đức, P.2. TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị đạn bắn trúng ngực tử vong. 3 người khác cùng ngụ TP.Mỹ Tho là Đinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ P.4), Nguyễn Tấn Quốc Anh (22 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) và Triều “điên”, ngụ xã Mỹ Phong, cùng TP.Mỹ Tho) bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh, thu giữ 8 vỏ đạn (chưa xác định loại).

Tại khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ nổ súng, Công an TP.Mỹ Tho phát hiện 20 người dương tính với chất ma túy nên ra quyết định tạm để điều tra xử lý theo quy định.

Sẽ xử lý 20 “giang hồ nhí” liên quan vụ nổ súng ở Ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Huỳnh Đức

Cùng ngày, liên quan vụ nổ súng trong đêm 12.2, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Huỳnh Đức (TP.Mỹ Tho), Phòng tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Thành Ái, Lê Quốc Hải (cùng 20 tuổi) và Huỳnh Hoàng Thành (18 tuổi, cùng ngụ P.4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, cùng cư ngụ TP HCM, tạm trú ở TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi " gây rối trật tự công cộng ".

Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn cho gia đình bảo lãnh quản lý, giáo dục 3 đối tượng có liên quan đến vụ án nổ súng do trong tuổi vị thành niên. Đồng thời, công an tỉnh Tiền Giang cũng đã mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý 12 đối tượng khác có liên quan vụ án "gây rối trật tự công cộng" có sử dụng súng xảy ra vào rạng sáng 12.2 tại P.2, TP.Mỹ Tho.

Theo đó, khuya 12.2, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Huỳnh Đức (TP.Mỹ Tho), người dân chứng kiến khoảng 10 người đeo khẩu trang, mặc áo khoác, đi trên 5 xe máy, cầm hung khí truy sát nhau. Sau đó, các đối tượng nổ 4 phát súng rồi điều khiển xe bỏ đi. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 vỏ đạn.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nhà của một đối tượng ở P.4, TP.Mỹ Tho do có tham gia vụ nổ súng, công an đã thu giữ 6 dao tự chế và 1 ống kim loại. Theo công an, bước đầu các đối tượng này đã khai báo có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích trong một vụ khác.