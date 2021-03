Đâm gục 'tình địch' của người tình đồng tính vì ghen tuông

Ngày 18.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phúc (38 tuổi, ngụ An Giang) 12 năm tù về tội “giết người”

Theo cáo trạng, Phúc và anh S. có mối quan hệ yêu đương đồng tính , chung sống với nhau hơn 10 năm. Đầu năm 2018, S. phát hiện Phúc bị HIV nên chia tay. Phúc về quê ở An Giang trị bệnh, còn anh S. chuyển lên sống ở khu dân cư Vĩnh Phú 1, Bình Dương.

Một thời gian sau, Phúc đến thăm và nghe S. nói có quan hệ yêu đương với anh C. (bị hại trong vụ án). S. còn cho Phúc xem hình của anh C. Từ đó, Phúc tỏ thái độ ghen tuông và thường xuyên nhắn tin đe dọa sẽ giết S.

Khoảng 16 giờ ngày 23.7.2020, Phúc đến nhà tìm S. nhưng không gặp nên đi xuống bếp lấy 1 cây kéo với mục đích đến phòng trà N. (Q.1, TP.HCM) nơi anh S. và anh C. làm việc để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Phúc thấy anh C. chạy xe máy của S. nên tức giận liền chạy vào trong để kiếm ‘tình địch’. Khi thấy anh C. đang đi từ khu vực bếp đi đến quầy thu ngân, Phúc đã xông đến, dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng và ngực của anh C.

Nghi can Nguyễn Hồng Phúc bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an sau khi gây án ẢNH CẮT TỪ CLIP

Lúc này, nhân viên quán chạy đến can ngăn và báo công an. Anh C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương thấu ngực trái gây tràn khí màn phổi, vết thương thấu bụng gây thủng phúc mạc, chảy dịch máu trong ổ bụng nguy hiểm đến tín mạng, tỉ lệ thương tích là 26%.