Quan hệ tình dục 'khổ dâm' dẫn đến tử vong: Tạm giữ một nghi can

Ngày 25.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ một người đàn ông tên V. (32 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi giết người

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24.12, người dân sống tại hẻm 180 Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh) phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ. Nạn nhân được xác định tên T., tử vong trong tư thế quỳ, chân tay bị quấn băng keo và trói ở khu vực ban công…

Nhận được tin báo, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp cùng Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ. Qua trích xuất camera, công an phát hiện một người đàn ông tên V. đến phòng trọ của nạn nhân vào tối 23.12. Đến khuya 24.12, công an đưa V. về cơ quan công an làm việc khi người này đang ở gần hiện trường.