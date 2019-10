Mâu thuẫn tiền bạc quan hệ đồng tính, một điều dưỡng trình báo cướp giả

Ngày 4.10, Công an TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ) cho biết đang tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Đức N. (21 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) về hành vi khai báo tin cướp giả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1.10, N. trình báo công an về việc mình bị cướp. N. cho biết trong lúc đang điều khiển xe máy BS 63H1 - 7378 lưu thông trên đường Vũ Mạnh, thuộc địa bàn P.6, TP.Mỹ Tho thì từ phía sau có một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 63X6 - 7510 vượt lên chặn đầu xe của N., dùng dao đe doạ, khống chế cướp số tiền 500.000 đồng.

Qua làm việc, lúc đầu N. khai tiền để trong túi quần, lúc sau khai tiền để trong cốp xe. Giữa bị hại và "nghi can cướp" có nói chuyện với nhau, khi "nghi can cướp" mở khẩu trang ra thì N. nhớ mặt vì cả 2 có biết mặt nhau từ trước đó.

Sau khi điều tra , Đội CSHS Công an TP.Mỹ Tho xác định N. trình báo tin bị cướp là giả. Lý do N. trình báo bị cướp là do có mâu thuẫn trong việc quan hệ đồng tính với Lê Thanh H. (23 tuổi , ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho).