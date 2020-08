Vụ bắn chết 'đại ca xã hội': Tô Nhựt Khanh là ai?

Liên quan đến vụ bắn chết ông Đ.Q.L. (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra ngày 25.7 trên QL1, đoạn qua địa phận TP.Tân An (Long An), ngày 10.8, Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt giữ 5 bị can. 5 bị can gồm: Tô Nhựt Khanh (27 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang), Trần Trung Thành (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Thanh Phúc (27 tuổi), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (18 tuổi), Võ Tuấn Vũ (20 tuổi, đều ngụ tỉnh Tiền Giang). Trong đó, Khanh là người cầm đầu, chủ mưu vụ án, Thành và Phúc bị bắt để điều tra về hành vi giết người; riêng Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Võ Tuấn Vũ bị bắt về hành vi “ che giấu tội phạm ".

Tang vật thu giữ tại nhà Khanh Ảnh: Công an cung cấp

Bắn đối thủ để trả thù

Theo C02, ngày 25.7, ông Đ.Q.L. điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Thành lưu thông trên QL1, hướng từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM. Khi đến khu phố Nhơn Cầu (P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An), bị hai người điều khiển xe máy áp sát, người ngồi sau dùng súng bắn vào người ông L.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Tang vật thu giữ

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng 6 - C02 và Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, truy xét.

Trần Trung Thanh, nghi phạm bắn chết ông L, lúc mới bị bắt Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, ngày 1.8, Quá trình điều tra, ngày 1.8, C02 và lực lượng chức năng bắt giữ Trần Trung Thành và Lê Thanh Phúc. Sau đó, cơ quan công an phát hiện Tô Nhựt Khanh là người chủ mưu, chỉ đạo Thành và Phúc đi bắn ông L. nên đã bắt giữ Khanh cùng đồng bọn.

Tiến hành khám xét, công an thu giữ tang vật, phương tiện gây án gồm 1 xe máy, 4 súng tự chế dạng rulo bắn đạn thể thao quốc phòng, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 súng tự chế dùng để bắn chim, 1 súng bắn điện, 1 đầu súng bắn điện, 4 thanh kiếm bằng kim loại, 2 dao xếp, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây gậy 3 khúc, 1 khóa còng số 8, 39 viên đạn hoa cải, hơi cay và đạn thể thao quốc phòng, 4 vỏ đạn.

Theo C02, do mâu thuẫn trong làm ăn với ông L., Khanh đưa súng cho Thành để đi bắn ông L. nhằm trả thù. Lê Thanh Phúc là người điều khiển xe mô tô chở Thành khi gây án.

Thiếu gia nhà giàu sở hữu xe SH biển số 999.99

Theo hồ sơ công an, các bị can thừa nhận sau khi bắn chết ông L., đã bỏ trốn lên TP.HCM rồi về Vũng Tàu. Còn Khanh bị lực lượng công an chặn bắt ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

“Xe máy dùng gây án đã bị các bị can thay biển số giả, sau khi gây án xong, gắn lại biển số thật và để ở nhà, rồi lấy xe máy của Lê Thanh Phúc bỏ trốn lên TP.HCM”, một trinh sát nói.

Tô Nhựt Khanh có nhiều đàn em làm việc cho mình, các nghi phạm bị bắt trong đường dây này đều làm việc cho công ty của gia đình Khanh. Đáng chú ý, khi khám xét nhà của một nghi can, công an còn thu giữ được cuốn tập học sinh, có chữ của Thành, với nội dung thừa nhận mình lỡ tay bắn chết người.