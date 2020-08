Chỉ đạo đàn em bắn chết người, 'trùm' giang hồ bị khởi tố

Khanh được cho là “trùm giang hồ” ở Tiền Giang, đã chỉ đạo đàn em bắn chết ông Đ.Q.L (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra ngày 25.7 tại TP.Tân An (Long An).

Ngày 6.8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ nhiều nghi can vì liên quan đến vụ bắn chết ông Đ.Q.L. Theo đó, Khanh được công an xác định là đã chỉ đạo đàn em bắn chết ông L. do mâu thuẫn trong làm ăn với nhau.