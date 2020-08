Bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ bắn chết 'đại ca xã hội'

Thu giữ nhiều súng ở nơi ở của Tô Nhựt Khanh

Trưa 8.8, nguồn tin từ Công an Long An, Cảnh sát hình sự tỉnh này đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ án mạng bắn chết ông Đ.Q.L, một "đại ca xã hội" , trên QL1, đoạn qua địa phận Long An, gồm: Trần Trung Thành (27 tuổi), Lê Thanh Phúc (27 tuổi), Tô Nhựt Khanh (còn gọi là Phát, 27 tuổi), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (17 tuổi) và Võ Tuấn Vũ (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang).