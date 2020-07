Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết

Tối 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Long An ) và Công an TP.Tân An (Long An) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một người đàn ông bị bắn chết khi đang chạy xe trên QL1, đoạn qua địa bàn TP.Tân An.