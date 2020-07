Bất thường vụ người lạ đột nhập Bưu cục Cầu Voi, Công an Long An chỉ đạo làm rõ

Thông tin ban đầu từ công an xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An) chỉ ghi nhận 2 người lạ mặt đột nhập Bưu cục Cầu Voi để... quay clip đưa lên Youtube , nhưng "bỏ quên" chi tiết những người này đã mở khóa bưu cục bằng cách nào? Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Long An đã yêu cầu làm rõ vụ đột nhập bất thường này...