Hai thanh niên lạ mặt bất ngờ đột nhập Bưu cục Cầu Voi

Tối 21.7, ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa ( Long An ) xác nhận có 2 thanh niên lạ mặt đột nhập Bưu cục Cầu Voi (nằm ven QL1, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành) vào chiều cùng ngày nhưng không rõ lý do. Cho đến khi lực lượng Công an xã Nhị Thành có mặt thì cả 2 mới chịu ra khỏi Bưu cục Cầu Voi, rồi bỏ đi.