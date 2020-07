Long An: Án mạng trong bàn nhậu, 2 người thương vong

Chiều 5.7, ông Trương Thanh Liêm, Chủ tịch UBND H.Tân Trụ ( Long An ) cho biết địa bàn huyện vừa xảy ra án mạng do mâu thuẫn trong bàn nhậu. Nghi can đâm chết nạn nhân cũng bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.