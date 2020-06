Bắt giữ nghi can giết chủ quán cà phê ở Long An

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài - nghi can giết chủ quán cà phê ở Long An.

Nghi can Hoài bị bắt giữ - Ảnh: Ngọc Lê Ảnh: Ngọc Lê Nghi can Hoài bị bắt giữ