Nữ chủ quán cà phê tử vong trong nhà vệ sinh, nghi bị sát hại, cướp tài sản

Liên quan vụ một nữ chủ quán cà phê được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh, chiều 10.6, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi , điều tra vụ việc.