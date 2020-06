Nghi can trộm tiệm vàng ở TP.HCM bị bắt ở Hà Nội

Như vậy, sau 2 tuần đột nhập tiệm vàng Kim Cúc Anh Dũng trên đường Phan Văn Hớn, H.Hóc Môn, nghi can này đã bị bắt giữ.

Sau đó, Hoành trốn về Bình Dương thuê khách sạn ở, đồng thời chia lẻ nữ trang trộm được bán ở 3 tiệm vàng được hơn 100 triệu đồng. Hoành gửi tiền cho gia đình và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Rạng sáng 3.6, Công an TP.HCM, Công an H.Hóc Môn phối hợp công an địa phương tiếp cận khách sạn ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ Hoành . Công an thu giữ một túi lớn đựng số vàng mà Hoành chưa kịp tiêu thụ.