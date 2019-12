[CẬP NHẬT] Vụ cướp tiệm vàng tại H.Hóc Môn: Công an TP.HCM nói gì ?

Sáng 5.12, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình Sự (PC02) Công an TP.HCM đã chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại H.Hóc Môn xảy ra vào ngày 15.11.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được 3 người liên quan trong vụ cướp tiệm vàng Thông Phương (số 65/1 đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) vào chiều 15.11.

Thượng tá Nam cho biết Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Ét Ayũn, Đàm Văn Lực, Nguyễn Văn Dũng về tội cướp tài sản.

Theo Công an TP.HCM, chiều 15.11, Y Ét Ayũn và Đàm Văn Lực đi xe máy đến tiệm vàng Thông Phương, xông thẳng vào bên trong nổ súng tấn công chủ tiệm, dùng búa đập tủ lấy đi lsố lượng lớn vàng.

PC02 đã phối hợp với Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra . Ngày 19.11, công an đã bắt được Y Ét Ayũn. Ngày 22.11, công an đã xác định và vận động gia đình đưa Đàm Văn Lực ra đầu thú.