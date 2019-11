Vụ cướp tiệm vàng tại Hóc Môn: Bắt 3 nghi phạm, thu giữ 3 khẩu súng

3 người gồm: Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, 22 tuổi, ngụ Q.2), Đàm Văn Lực (tên gọi khác Huy, 31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo Công an TP.HCM, chiều 15.11, sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng Thông Phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cùng Công an H.Hóc Môn đã phối hợp với các đơn vị khác tổ chức điều tra , truy bắt các nghi can.