Bắt giữ nghi phạm giết hại nữ chủ quán cà phê ở Long An

Khoảng 17 giờ ngày 14.6, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng C02) và đại tá Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an tỉnh Long An), C02 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài tại địa chỉ B7/26 ấp 2 xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.

Nạn nhân P.T.N (35 tuổi, quê H.Châu Thành, Kiên Giang) là chủ quán cà phê Tuyết Trăng ở ấp Bình Thủy xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa (Long An).

Theo thông tin điều tra ban đầu, chị N. thuê mặt bằng mở quán cà phê ven đường nói trên để kinh doanh . Ngày 9.6, Hoài đến quán cà phê của chị N. uống cà phê. Sau đó, chị N. đồng ý quan hệ tình dục với Hoài với giá 350.000 đồng.

Sau khi quan hệ với chị N., nghi phạm Hoài giết hại nạn nhân. Đồng thời, Hoài cướp 1 điện thoại di động, hơn 200.000 đồng và nhẫn vàng của chị N. rồi bỏ trốn.

Khoảng 9 giờ ngày 10.6, người dân trong xóm nghi có chuyện chẳng lành nên dùng kiềm cắt khóa cổng để vào nhà chị N.. Khi đi ra sau nhà vệ sinh thì phát hiện chị N. tử vong với những dấu hiệu nghi bị giết nên trình báo công an.