Vụ 'bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục': Công an đang điều tra

Xót xa lời kể cô gái bị chồng quất thắt lưng bầm tím trước mặt cha mẹ

Chồng thừa nhận đánh vợ bằng dây nịt da

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh, căn cứ từ nội dung báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH thị xã Trảng Bàng, Bùi Trung Tín (chủ quán karaoke C.D) và chị L.T.S (27 tuổi) kết hôn năm 2015. Trong thời gian chung sống, chị S. thường xuyên sang Singapore để làm việc.

Sợi dây nịt da được công an thu giữ để phục vụ điều tra Ảnh: Giang Phương

Ngày 31.1.2020, ông Tín phát hiện chị S. đi từ Singapore về đến sân bay Đà Nẵng nên Tín đến đón về nhà. Tại nhà (quán karaoke C.D, thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), chị S. nói muốn ly hôn với Tín.

Khoảng 9 giờ ngày 5.2, ông Tín phát hiện chị S. nói chuyện với người khác nên dùng dây nịt loại dây da đánh vào lưng chị S. 2 cái, vào mông 3 cái và vào vùng chân 2 cái.

Những vết bầm trên người chị S. Ảnh: Giang Phương

Đến ngày 6.2, cha mẹ ruột chị S. ở quê lên nhà Tín thăm con gái và ăn ở sinh hoạt bình thường. Khoảng 22 giờ 30 ngày 8.2, chị S. điện thoại cho Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nói là bị nhốt trong phòng nên Đội đến liên hệ Công an phường An Tịnh đến quán karaoke C.D để xem xét sự việc.

Khi Công an phường An Tịnh và Đội Cứu hộ Giao thông Tây Ninh đến thì chị S. từ trong nhà bước ra, có mặt cha mẹ ruột. Sau đó, công an mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, ông Tín thừa nhận do tức giận vợ đã bỏ chồng, bỏ con đi Singapore làm việc và yêu cầu ly hôn, nên trong lúc nóng giận, nghĩ vợ "đang nói chuyện với nhân tình", nên dùng dây nịt đánh chị S.

Những vết bầm trên nhiều vị trí khác trên cơ thể chị S. Ảnh: Giang Phương

Thời điểm này, chị S. và gia đình không yêu cầu xử lý vụ việc. Công an phường An Tịnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tín về hành vi “sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho người khác” theo điểm a khoản 2 Điều 49 hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình của Nghi định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống bạo lực lực gia đình…

Tuy nhiên, sau đó, chị S. đã có đơn khởi kiện ông Tín và Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đang thụ lý.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh, Sở đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH thị xã Trảng Bàng phối hợp Công an phường An Tịnh tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ chị S. nhưng chị này không còn ở địa phương.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, chị S. khẳng định do chị liên tục bị chồng uy hiếp nên chị phải... trốn ở một nơi khác tại thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) và chờ phối hợp điều tra vụ việc.

Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh bị “khủng bố”

Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh , đơn vị nhận tin báo vụ bạo hành và trực tiếp phối hợp cùng Công an xã An Tịnh giải cứu chị S., cho biết những ngày gần đây, liên quan đến vụ việc này anh liên tục nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn khủng bố.

“Nếu những ngày sắp tới, những tin nhắn, cuộc gọi mang tính chất đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của các thành viên của Đội thì tôi sẽ trình báo cơ quan công an”, anh Phúc cho biết.

Anh Phúc cho biết thêm: “Vụ việc hiện đang được Công an huyện Trảng Bàng điều tra và chúng tôi vẫn luôn theo dõi kết quả xử lý. Tôi luôn hy vọng, pháp luật mạnh tay để những hành vi bạo hành gia đình tương tự sẽ không lặp lại”.