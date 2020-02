Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục

Ngày 9.2, liên quan đến vụ việc chồng bạo hành vợ xảy ra trên địa bàn, Công an xã An Tịnh cho biết, đã lấy lời khai ban đầu đối với chị L.T.S (27 tuổi, ngụ ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Trước đó, tối 8.2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh đã giải cứu chị S. khi S. gọi điện cầu cứu vì bị chồng đánh đập gây thương tích.

Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh kể, tối 8.2, đường dây nóng của Đội nhận được cuộc gọi cầu cứu rất yếu ớt từ S. kèm theo hình ảnh đầy vết thương trên lưng chảy dài xuống mông. Thấy vết thương có dấu hiệu từ một vụ tra tấn dã man, ngay sau đó, Đội cùng sự hỗ trợ của các tổ Cứu nạn Giao thông huyện Trảng Bàng, Gò Dầu đã tìm đến căn nhà tại một địa điểm kinh doanh karaoke.

Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng địa phương, Đội đã đưa được S. cùng ba mẹ ruột cô ra khỏi căn nhà này đến một khách sạn. Trên đường đi, một nhóm trong đó có người được cho là chồng của S. là B.T.T (39 tuổi) truy đuổi. T. còn giằng co để giật điện thoại trên tay S.

Thấy tình hình căng thẳng, Đội cứu nạn giao thông nhờ Công an TT.Trảng Bàng trợ giúp thì mọi việc mới được giải quyết.