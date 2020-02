Người vợ bị chồng hành hạ dã man, ép quan hệ tình dục: 'Tôi muốn ly hôn'

Ngày 11.2, trao đổi với phóng viên Thanh Niên liên quan vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục ở Tây Ninh , ông Trần Anh Minh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, xử lý nghiêm hành người chồng bạo hành vợ dã man.

'Tôi yêu cầu được ly hôn'

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, chị L.T.S (27 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) cho biết đã có đơn gửi đến cơ quan công an yêu cầu xử lý anh B.T.T. (39 tuổi), chồng chị, về hành vi bạo hành

Chị S. cho biết thêm chiều 10.2, tại trụ sở Công an xã An Tịnh, Công an huyện Trảng Bàng đã tiếp nhận đơn, đồng thời tiến hành các bước điều tra ban đầu như lấy lời khai, nhận dạng vật gây thương tích (dây nịt da), chụp hình các vết thương trên người (lưng, hông, mông và đùi) do chồng chị gây ra vào tối 5.2.