‘Ma men’ cưỡng hiếp thiếu nữ không thành, quay sang hiếp dâm cụ bà 93 tuổi

Trưa 11.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Vi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), cho biết đơn vị này đã bàn giao một nam thanh niên cho Công an huyện Lục Ngạn để làm rõ việc người này hiếp dâm bà cụ 93 tuổi trên địa bàn.

Cụ thể, theo ông Hồng, khoảng hơn 16 giờ chiều 10.1, trên đường đi uống rượu về, Giáp Văn C. (33 tuổi, trú tại xã Tân Sơn) đã vào nhà cụ Giáp Thị N. (93 tuổi, trú tại địa bàn). Tại đây, C. đã có hành vi sàm sỡ, cưỡng hiếp chị Giáp Thị O. (24 tuổi, cháu nội cụ N).

Sau khi chị O. sợ hãi, vùng chạy thoát thân, C. phát hiện cụ N. đang nằm trên giường. C. sau đó đã có hành vi đồi bại với cụ N.

Nghe tiếng kêu cứu của cụ N., cháu ngoại cụ N. chạy sang, cầm gậy đánh C. khiến đối tượng này phải vùng chạy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin trình báo, Công an xã Tân Sơn đã vào cuộc và bắt giữ C. ngay sau đó. Tại trụ sở Công an xã Tân Sơn, bước đầu, C. khai đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Theo ông Hồng, tại địa phương, C. làm nghề tự do, là người khá hiền lành, đã có vợ và 2 con. C. không có tiền sử bệnh tâm thần, tuy nhiên hay tụ tập uống rượu say . Hành động của C. khiến mọi người ai cũng bất ngờ.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đã đưa C. về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc.