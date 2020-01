Đâu chỉ thổi nồng độ cồn, CSGT vào tận bàn nhậu khuyên uống rượu bia không lái xe

Mới đây, Facebook Tuổi trẻ Công an TP.Đà Nẵng của lực lượng công an đăng tải hình ảnh cán bộ chiến sĩ Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đến bàn tiệc của khách để tuyên truyền về an toàn giao thông. Hình ảnh này được chia sẻ mạnh bởi sự sáng tạo trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.