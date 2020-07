Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm được công nhận liệt sĩ

Ngày 21.7, Ban chuyên án do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Bộ Công an cho biết đã tạm giữ 7 người trong đường dây ma túy do Kimsoosik, cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.