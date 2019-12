Công an 'bất ngờ' đến Bưu cục Cầu Voi, hiện trường án mạng 11 năm trước

Khoảng 17 giờ ngày 15.12, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc, đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An , thượng tá Nguyễn Tân Hạnh, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT cùng nhiều điều tra viên “bất ngờ” xuất hiện tại Bưu cục Cầu Voi , thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An.