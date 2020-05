Hồ Duy Hải là ai?

Thủ tục giám đốc thẩm là gì? Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, thủ tục xét xử giám đốc thẩm là một thủ tục tố tụng đặc biệt, nhằm xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị do: Kết luận trong bản án, quyết định của tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Về thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, luật sư Bùi Quốc Tuấn cho biết sẽ do Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Chánh án tòa quân sự T.Ư, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự T.Ư; Chánh án TAND cấp cao, Viện trưởng Viện KSND cấp cao. Vụ án Hồ Duy Hải do Viện trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm.