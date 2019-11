Án mạng tại quán nhậu, 1 người bị bắn chết: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm

Chiều 6.11, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng triệu tập khẩn cấp nhiều nghi can liên quan để điều tra , làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn Bảo Lộc.