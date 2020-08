Bắt 'thiếu gia' sai đàn em bắn chết người do mâu thuẫn

Hôm qua 6.8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ nhiều nghi can trong vụ bắn chết ông Đ.Q.L (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra ngày 25.7 tại TP.Tân An (Long An). Khám xét khẩn cấp nhà các nghi can, công an thu giữ rất nhiều súng, đạn.