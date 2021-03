Công an Tiền Giang bắt giữ cặp vợ chồng 'trùm giang hồ' vùng Gò Công

Sáng 23.3, Cơ quan CSĐT tỉnh Tiền Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ). Đây là những “anh, chị” cầm đầu một băng nhóm “ xã hội đen” có nhiều đối tượng, đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội gây bức xúc trong dư luận khu vực Gò Công (phía Đông tỉnh Tiền Giang) trong thời gian dài.

Bên ngoài "sào huyệt" của nhóm giang hồ ở Gò Công khi lực lượng chức năng kiểm tra. ẢNH: B.B

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, sau thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố tài liệu, chứng cứ, lúc 4 giờ sáng nay 23.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, điều tra, cơ động và Công an H.Gò Công Tây, đồng thời huy động nhiều phương tiện hỗ trợ để bất ngờ ập vào kiểm tra đột xuất nơi ở và cũng là “sào huyệt” của nhóm “giang hồ khét tiếng” do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây) cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hiện đã có nhiều dấu hiệu, bằng chứng cho thấy nhóm “giang hồ” này đã gây ra nhiều hành vi phạm tội như: cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích,...

Một đối tượng bị lực lượng phá án bắt giữ. ẢNH: B.B

Khám xét, kiểm tra hàng chục địa điểm

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho hay tính đến nay, lực lượng phá án được giao thực hiện nhiệm vụ triệt phá băng nhóm do vợ chồng Cương, Sơn và Thành cầm đầu đã thực hiện lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính tại 21 địa điểm trên địa bàn H.Gò Công Tây. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói nghi vấn đựng chất ma tuý, nhiều vật nghi là lựu đạn, một số vũ khí và hung khí tự chế các loại và các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh khác nhau, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn H.Gò Công Tây và các khu vực lân cận.

Khám xét "sào huyệt" của nhóm "trùm giang hồ Gò Công" vào sáng nay, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng. ẢNH: B.B

Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến băng nhóm "trùm giang hồ" này.