TP.HCM: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 'Homebank Ngân hàng tại nhà'

Ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết trước đó (13.3) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi, cùng quê Hà Nội) can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.