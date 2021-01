Tiền Giang: Bắt giam nhóm nghi can đòi nợ thuê đánh người nhà con nợ

Ngày 19.1.2021, Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đã bắt giữ Trần Thanh Nhân (29 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản ” và “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, triệu tập 2 nghi can là Đoàn Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Phan Bá Tường (25 tuổi, ngụ H.Cái Bè) để làm việc.