TP.Long Khánh: Người chồng bị đánh hội đồng, gục tại chỗ trước mặt vợ con

Chiều ngày 11.1, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn. Vụ ẩu đả khiến một người bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10.1, anh T.D.C (32 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) cùng vợ và 2 con nhỏ đến ăn tại một quán ăn trên đường Thích Quảng Đức (P.Xuân An, TP.Long Khánh).

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày (10.1), khi cả gia đình rời quán ra đến vỉa hè thì anh C. bị một nhóm thanh niên xông vào đánh.

Anh C. chống trả, nhưng yếu thế và chỉ có một mình nên nhanh chóng bị nhóm thanh niên đánh bất tỉnh, nằm gục tại chỗ. Nhóm thanh niên vẫn không dừng lại, tiếp tục xông vào đánh nạn nhân mặc cho nhiều người can ngăn. Tất cả diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.