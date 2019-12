'Chặt chém' khách sửa xe, chủ tiệm bị trai tráng địa phương 'hỏi thăm', phải bỏ tiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can côn đồ hung hãn đi ô tô chém người giữa phố.