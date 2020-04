Một thai phụ bị đánh 'hội đồng' dã man

Chiều 1.4, ông Trần Nhựt Quang, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nhau (H.Bù Đăng, Bình Phước ) cho biết, Công an xã Đắk Nhau này đang điều tra, xác minh vụ việc một thai phụ (mang thai tháng thứ 5) trên địa bàn bị đánh gây thương tích. Theo trình bày của chị H. (thai phụ bị đánh), giữa gia đình chị và gia đình bà T.T.T có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27.3, khi chị ở nhà một mình thì bà T. cùng 3 người con gái đã chạy qua nhà dùng 1 khúc cây dài khoảng 70 cm đánh tới tấp vào người, bụng; đập cây gỗ vào đầu của chị H.

Cảnh chị H. bị hành hung Ảnh cắt từ clip

Vết thương ở bụng chị H. C.T.V

Sau khi sự việc xảy ra, chồng chị H. đã đi trình báo Công an xã Đắk Nhau. Công an xã Đắk Nhau đã điều công an viên đến lập biên bản; đồng thời viết giấy giới thiệu chị H. ra Bệnh viện H.Bù Đăng để giám định thương tích.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm y tế H.Bù Đăng, chị H. đa chấn thương do bị đánh và được đề nghị nằm lại bệnh viện để theo dõi.