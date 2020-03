Ẩu đả dùng ô tô đâm nhau như phim hành động ở Hà Nội

Vụ ẩu đả này, theo cơ quan công an, xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 30.3, tại khu vực trước cổng chung cư Hoàng Gia, thuộc phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời điểm trên, một nhóm thanh niên đã lao xe vào nhau, rồi ẩu đả. Đáng chú ý, trong lúc ẩu đả đã có tiếng như súng nổ phát ra.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường, nhưng nhóm người này đã rời đi. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định có 1 người liên quan đến vụ việc, bị thương, giống như bị trúng đạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an cũng rà soát nhân chứng, mời những người liên quan đến vụ việc về trụ sở làm việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Anh Đức (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) đi 2 xe tô tô gồm 1 ô tô Ford Ranger BS 29H-173… do Đức Anh điều khiển, và một xe ô tô Mazda màu trắng (chưa rõ BS), do Nguyễn Hoài (29 tuổi, trú tại Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội), điều khiển. Nhóm này hẹn một người tên Thái (29 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) đến trước cửa chung cư Hoàng Gia giải quyết mâu thuẫn.