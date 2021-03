Bắt 'trùm giang hồ' vùng Gò Công

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ngày 23.3 cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Thị Kim Cương, Trần Minh Sơn (chồng Cương) và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng , đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích...

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, sau thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố tài liệu, chứng cứ, lúc 4 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện hỗ trợ ập vào kiểm tra nơi ở và cũng là “sào huyệt” do Cương, Sơn và Thành cầm đầu.