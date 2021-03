Triệt phá băng nhóm bảo kê ở vùng biển Cẩm Phả

Sau phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Hà được cho là chóng mặt, buồn nôn và được đưa ra khỏi phòng xử. Sau đó, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo Hà không đảm bảo.

Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn (dự án I-Tower Quy Nhơn) chưa có giấy phép xây dựng do đang vướng thủ tục cấp phép đầu tư theo luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Trần Trí Mãnh, chi tiền 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh.